Karacan, “Balıkesir sanayileşmede örnek olabilir”

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkan Yardımcısı ve Yönetim danışmanı Murat Karacan, “Balıkesir sanayileşmede örnek il olabilir” dedi.

Yerel seçimlere az bir zaman kala, adaylar proje tanıtımlarını yapmaya devam ediyorlar. Tanıtımlara baktığımızda üzerinde durulan en önemli başlığın Balıkesir’in sanayileşmesi olduğu görülmekte olduğunu belirten Karacan,“Bir sanayi ülkesi değil de, sanayi pazarı olmamız bu başlığa çok önem verilmesine sebep oluyor. Katma değerli ürün üretmek esas mevzu yani. Bölgemizin de dahil olduğu Anadolu coğrafyasında, sanayi ve tarım başlıkları ihmal edilmiş bir haldedir. Bunun sebebi olarak, Türk sanayi üretiminin İstanbul ve çevresinde yoğunlaşmış olması gösterilebilir.İstanbul imgesinin önemi günümüzde dahi hala sürmektedir. Özellikle kırsal kesim 80’li yıllardan sonra İstanbul’ a yoğun olarak göçmüştür. Bu durum günümüze baktığımızda ülkemizi taşralaştırmış, sonunda İstanbul kendisi de taşralaşmaya başlamıştır. Bu açıdan bakıldığında Balıkesir, İstanbul için bir can simididir. Ülke ekonomisini kemiren şehir olan İstanbul, burnunun dibinde olan Balıkesir coğrafyasının da gelişmesini engeller bir haldedir. Adayların sanayileşmeye önem vermesi, İstanbul’un rahatlatılmasını sağlamak için bir öneri olmasının yanı sıra ülkemiz için de bir fırsat niteliğini içinde taşımaktadır. Türkiye’yi ve bölgemizi hakkı olan çağdaş üretim düzeyine yükseltmek için,yeni bir üretim modellemesi programının sunulması gereklidir. Seçim sonrasına kalan, yapısal reformlar atağından kaçmak imkansız bir hale gelmiştir. Çünkü sorun, yapısaldır. Merkezi hükumet Nisan ayından sonra reformları hayata geçirmeye başlayacağını ilan etmiştir” şeklinde konuştu.

Karacan, “Sanayileşme ağı Balıkesir’den başlayacak”

Balıkesir’den başlayacak ve ülkeye dengeli bir şekilde yayılacak bir sanayileşme, asırlardır süren bölgeler arası dengesizlik ve eşitsizlikleri ortadan kaldıracaktır diyen Karacan, “ Balıkesir’den başlayarak ülkemize yayılacak sanayileşme ağı önerisi; bölgenin ya da bölgedeki bazı bölgelerin, sanayi dalı çalışması yapılacak pilot bölgeler oluşturulması üzerinden çerçevelenebilir. Bunun yanı sıra yatırım faiz oranları sıfıra dahi çekilmesi düşünülmelidir. Bu bölgelerde belirli bir nüfus sınırlaması uygulaması düşünülmeli ve planlama yapılmalıdır. Uygulanacak nüfus sınırı zaman içerisinde kontrollü bir şekilde artışa doğru çevrilebilir. Nüfus sınırını belirlemek için; kentin var olan sanayi potansiyelini, yeni yerleşecek üretim potansiyelini, hammadde bulunmasına bağlı başlıklarına dikkat etmek gereklidir.Ayrıca bölgedeki üniversitelerin, AR-GE kurumu olarak çalışması ve bilgi veren merkezler olmaktan çıkıp, araştırma kurumu olmaya doğru bir evrim geçirmeleri zorunluluktur.Balıkesir sanayileşme tasarısı, bütüncül bir kalkınma projesi taslağı ve önerisi olarak ele alınmalı, ülkemizin diğer bölgeleri için de referans olabilecek hale gelmesi lazımdır. Kalkınma nasıl olmalıdır sorusuna cevap verilerek yola çıkılmalıdır. Düşük karbonlu kalkınma anlayışı gibi. Konumundan dolayı Balıkesir sanayileşme amacına en çabuk varma potansiyeline sahiptir. Yapılacak bir veri devrimisürdürülebilir ve güvenilir olmayı da sağlayacaktır. Sanayileşme adına, İstanbul’un Türkiye üzerindeki taşralaştırma etkisini kaldırmak Balıkesir başta olmak üzere, yerel sanayi atılımları üzerine kurulacak ülkesel kalkınma geleceğimizi güven altına alabilir doğal verilerin ve arkeoloji tarihi, yardımıyla refah sıçraması yapabiliriz. Önemli olan bu refah sıçramasının yapılabileceğine toplumun inandırılmasıdır. Sanayileşme için kentin hangi partiye oy verdiği önemli değildir. Yepyeni bir şeyi örgütleyerek ihraç eder hale gelmeliyiz. Büyük kentlerin çekiciliğini kendi kentimize getirebiliriz. Mevzu bilimsel ve teknolojik atılımı gerçekleştirmekten geçmektedir. Üniversite ve sanayi birbirini anlamalıdır. Buna uygun bir başarılı modeli önce bölgemizde sonrasında bütün ülkede farklı bölgelerde uygulayabiliriz. Finans bulunur. Yeter ki, birlikte iş yapma kültürünün gerekliliğini görerek ilerleyelim. Bu açıklamaları yapmamızın temel sebebi de şudur, Balıkesir 2018 yılı göç haritasına göre uzun sayılabilecek bir süreden sonra hatırı sayılır şekilde göç almış, İstanbul’da önemli sayılabilecek bir rakamda göç vermiştir” şeklinde ifade etti.