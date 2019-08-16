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Karaca’dan ünlü hukukçunun ailesine başsağlığı mesajı

Türkiye’nin yetiştirdiği önemli hukukçulardan Prof.

16 Ağustos 2019 Cuma 13:06
Karaca’dan ünlü hukukçunun ailesine başsağlığı mesajı

Türkiye’nin yetiştirdiği önemli hukukçulardan Prof. Dr. Ayhan Önder geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.


Fethiye Kumluova Mahallesi’nde eğitime çok büyük destek vererek, mahallenin gelişimine katkıda bulunan, dönemin Kumluova Belediye Başkanı mevcut Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya okulların yapımı nedeniyle sonsuz destek veren, hayırsever, hukukçu, eğitimci, Prof. Dr. Ayhan Önder’in hayatını kaybetmesi Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’yı derinden üzdü.


Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ülkemizin önemli hukukçularından birisini kaybettiklerini belirterek, “Türkiye’nin yetiştirdiği ender bilim adamlarından birisi olan Önder’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Ben Kumluova’da ilkokul, ortaokul ve lise yaptırmıştım. Yaptırmış olduğum bu okullara büyük destekler vermişti. Ayhan Bey, Türkiye’nin yetiştirdiği ender bilim adamları arasındadır. Kitapları dünyanın birçok ülkesinde okutulmaktadır. Cenazeyi dün geç öğrendim, o yüzden katılamadım. Ama en kısa sürede ailemle birlikte mezarını ve ailesini ziyaret edeceğim. Allah gani gani rahmet eylesin. Ülkemizin başı sağ olsun” diye konuştu.


Prof. Dr. Ayhan Önder Kimdir?


Prof. Dr Ayhan Önder 1928 yılında Zonguldak’ta dünyaya geldi. Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Almanya’da doktorasını yapan Önder, İstanbul Üniversitesi’nde görev yaptığı 40 yıllık süre içinde Kamu Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini de yürüttü. Muğla Üniversitesi’nin yeni açıldığı dönemde görev yapan Prof. Dr Ayhan Önder, rektör yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı ve üniversite hukuk danışmanlığı görevlerinde bulundu. Prof. Dr Ayhan Önder ömrünü eğitime adamış bir insandır. Kumluova Mahallesi’nde İlkokulu, ortaokul ve lise yaptırmıştır.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 13:06
  1. bilim
  2. kitap

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