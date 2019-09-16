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Karacabey Genç Girişimciler Merkezi’ne BEBKA’dan proje desteği

Karacabey Belediyesi tarafından gençlerin ufkunu açmak maksadıyla hazırlanan Genç Girişimciler Merkezi projesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan (BEBKA) hibe desteği almaya hak kazandı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:28
Karacabey Genç Girişimciler Merkezi’ne BEBKA’dan proje desteği

Karacabey Belediyesi tarafından gençlerin ufkunu açmak maksadıyla hazırlanan Genç Girişimciler Merkezi projesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan (BEBKA) hibe desteği almaya hak kazandı.


Karacabey Belediyesi’nin gençlere yönelik çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Belediye tarafından gençlerin ufkunu açmak maksadıyla sürdürülen projeler hız kesmezken, ilçenin sanayileşen geleceğine hazırlık yapmak için başlatılan Karacabey Genç Girişimciler Merkezi projesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan (BEBKA) hibe desteği almaya hak kazandı.


Proje ile gençlerde girişimcilik ruhunun yaygınlaştırılması hedefleniyor. Projenin süresi 15 olarak açıklanırken, birinci hedef grubu olan lise öğrencileri için proje çerçevesinde çeşitli faaliyetler planlanıyor.


Projeye BEBKA desteği almaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Bu projemiz, Karacabey’de girişimciliğin geliştirilmesi ve girişimcilerin global rekabet edebilirliğine katkı sunma hedefi ile başlattık. Bilindiği üzere Türkiye’nin geleceğe dair güvenli adımlar atabilmesi için girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması lâzım. Öğrencilerin girişimcilik kavramı ve türleri hakkında bilgilendirilmesi sağlanacaktır” dedi.


İlçenin geleceğine yatırım


Karacabey Genç Girişimciler Merkezi’nin ilçenin geleceği açısından önemine işaret eden Ali Özkan, “Karacabey uzun yıllar bir tarım ilçesi olarak varlığını sürdürmüş olmasına rağmen, son yıllarda sanayi bölgelerinin ve yatırımlarının odaklandığı bir câzibe merkezi haline dönüşmüştür. Özellikle de İstanbul-İzmir Otoyolu, TEKNOSAB gibi büyük ölçekli projelerin merkezinde yer alan ilçemiz, bu önemli avantajlarından dolayı son yıllarda ciddi rağbet görmektedir. Karacabey Belediyesi olarak ilçemizin sanayileşen geleceğine hazırlık yapmak maksadıyla gençlerin girişimci yönünü artırmalarına katkı sağlama, fikri olan gençleri destekleme arzusundayız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:28
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