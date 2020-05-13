Karacabey Berberler ve Kuaförler Odası’ndan Başkan Özkan’a teşekkür ziyareti

Karacabey Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İlhami Kösem, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret ederek dükkanların dezenfekte edilmesi, maske dağıtılması ve dezenfektan işlemlerindeki desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özkan da, “Sizlerin hijyenik ve güvenli bir ortamda hizmet vermesini, vatandaşlarımızın da aynı ortamda hizmet almasını sağlamak için dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Esnafımıza destek olmak adına çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz” diye konuştu.

Ülke genelinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonlarının yeniden faaliyete geçmesi kararının ardından Karacabey’de de berber ve kuaförler uzun bir aradan sonra kapılarını yeniden müşterilerine açtı.

Berber ve kuaförlerin açılışı öncesinde Karacabey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, talep gelen berber ve kuaför salonlarını dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Ayrıca işletmelerin açıldığı gün de tüm berber ve kuaför salonlarına Karacabey Belediyesi tarafından dezenfektan ve maske dağıtıldı.

Maske ve el dezenfektanları bizleri oldukça mutlu etti

Karacabey Berberler Odası Başkanı İlhami Kösem, desteklerinden dolayı Başkan Özkan’ı ziyaret ederek, kendisine teşekkürlerini iletti. Kösem, berber ve kuaförlerin uzun bir aradan sonra yeniden hizmet vermeye başladığını belirterek, “Hem esnafımız hem vatandaşlar berberlerin ve kuaförlerin yeniden açılacağı günü bekliyordu. Hayırlısı ile bugünlere ulaştık. Karacabey Belediyemiz ilçe genelinde yaptığı hijyen çalışmaları ve aldığı tedbirlerle bizleri güvende hissettirdi. İlçemizdeki 160 berber ve kuaför salonunun hijyen taleplerine cevap vermekle beraber gönderdiği maske ve el dezenfektanları bizleri oldukça mutlu etti” dedi.

Çalışmalarımıza devam edeceğiz

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeniden dükkanlarını açan berber ve kuaför esnafına hayırlı ve bol kazançlar diledi. Salonlarda belirlenen kurallara uyarak hizmet verileceğini belirten Özkan, “Sizlerin hijyenik ve güvenli bir ortamda hizmet vermesini, vatandaşlarımızın da aynı ortamda hizmet almasını sağlamak için dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Bizler, ekiplerimizle birlikte esnafımıza destek olmak adına çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz” diye konuştu.