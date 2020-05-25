  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karaca yavrularına jandarma şefkati

Samsun’da devriye gezen jandarma ekipleri, buldukları 2 karaca yavrusuna şefkat gösterip biberonla beslediler.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 20:42:56 -
Karaca yavrularına jandarma şefkati

Samsun’da devriye gezen jandarma ekipleri, buldukları 2 karaca yavrusuna şefkat gösterip biberonla beslediler.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahalles’inde devriye gezen Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kenarında anneleri tarafından terk edilmiş 2 karaca yavrusu buldu. Köpekler zarar vermesin diye yavru karacaları karakola götüren jandarma ekipleri burada süt içirerek karacaların karınlarını doyurdular. Karacalar daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı