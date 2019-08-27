Karaca: “Markası ve üreticisi belli olmayan kırtasiye ürünlerini almayın”

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala Erzurum Matbaa, Kitap-Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, doğru alışveriş için öğretmen listelerinin beklenmesi gerektiğini ve çocukların sağlığı için menşei belli olmayan, kokulu ürünlerden uzak durulması ve öğrenci velilerinin kalitesiz ve kilo işi satılan defter ve benzeri ürün almamaları tavsiyesinde bulundu.

Hikmet Karaca, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için öğrenci velilerinin hazırlıklara başladığını hatırlatarak, “Veli ve öğrencilere yeni dönem öncesi kırtasiye ürünleri alırken dikkatli olmaları gerekir. Özellikle hassas tüketiciler olarak adlandırılan bebekler, çocuklar ve öğrenciler tarafından kullanılan ürünlerin taşıması muhtemel risklere karşı uyardı. Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklar, kullandıkları kırtasiye malzemelerini kontrolsüzce ağızlarına götürebiliyor. Bu ürünlerde yer alan boya ve uçucu kimyasal maddeler, çocukların sağlığı için büyük bir risk oluşturuyor. Hangi maddeden üretildiği belli olmayan ve güvenlik sınırlarını aşan kimyasal madde katkılı bazı ürünlerin uzun vadede sonuçlarının daha net ortaya çıkacak olması ve bünyesi hassas olan çocuklarda deride döküntüler tarzında alerjik reaksiyonlar gelişebilir ve solunum sıkıntısı oluşabilir.” dedi.

Öğrenci velilerine de seslenen Karaca; "Merdiven altı ve ne olduğu belli olmayan, ucuz ürünleri satın almayın.Çünkü bu ürünlerin büyük çoğunluğu sağlıksız ürünlerdir. Markasız ürün alarak çocuğunuzun hayatını riske atmayın. “Güvenli kırtasiye ürünü sadece kırtasiyeciden alınır” Sadece ucuz diye markası, üreticisi belli olmayan kırtasiye ürünlerinden almak çocuğunuzun sağlığı için risk taşımaktadır. Aldığınız ürünün barkoduna, ambalajına bakın, ambalajı, ithalatçısı ya da üreticisi belli, etiketli ve sağlıklı ürünleri satın alın. Bu durum çocuğunuzun sağlığı için daha doğru bir adım olacaktır. Biz oda olarak bir taraftan üyelerimizin hakkını koruma adına, diğer taraftan öğrencilerimizin taklit, sahte, korsan, sağlıksız kırtasiye ürünlerini satın almamaları için elimizden geleni yapıyoruz, sağlıklı ve nitelikli ürün kullanımının özendirilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Buna karşılık tüketicimiz de artık üzerine düşeni yerine getirmeli ve bilinçli alışveriş yapmalıdır. Sadece güvenli ve kaliteli kırtasiye ürünleri almalı. Bunun için de en doğru adres kırtasiyelerdir.” Diye konuştu.

HER KURUM KENDİ ALANINDA HİZMET VERMELİDİR.

Hikmet Karaca, “Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kampüslerde açtıkları kitap ve kırtasiye satış mağazaları esnafımızı daha fazla mağdur etmeden acilen kapatılmalıdır. Kurumlar kendi uzmanlık alanlarında hizmet verdiğinde daha verimli olurlar “ dedi.

Hikmet Karaca, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala kitap ve kırtasiyeci esnafımızın sorunlarının hala devam ettiğini belirtti.

Karaca, “Geçmiş yıllarda bazı okulların öğrenci velilerini belli noktalara yönlendirmeleri, okul kitaplarının bedava dağıtılması korsan olarak ilimize getirilen ve okullarda el altından satılan kitap ve bazı materyaller, kitap ve kırtasiyeci esnafımızı zor durumda bırakıyordu. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında bu tür olumsuzlukların yaşanmaması için yetkililerin gerekli önlemleri almaları gerekiyor. Ayrıca bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kampüslerinde açtıkları kitap satış mağazaları da kitapçı esnafımızın ticaretini önemli ölçüde etkilemektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının kampüslerinde açtıkları kitap ve kırtasiye satış mağazaları esnafımızı daha fazla mağdur etmeden acilen kapatılmalıdır, her kurum kendi uzmanlık alanında hizmet vermelidir.” dedi.