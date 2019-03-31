Karabük'ün Ovacık ilçesinde seçim sonuçları açıklandı! Karabük'ün Ovacık ilçesinde belediye başkanlığını, AK Parti adayı Yakup Narter kazandı.

AK Parti adayı Yakup Narter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin yeni belediye başkanı seçildiğini söyledi. İlçe için güzel projeleri olduğunu belirten Narter, "Çok mutluyum. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Çok çalıştık. Durmak yok, hiç durmadan devam edeceğiz çalışmalara. İlçemiz için iyi projelerimiz var." diye konuştu.

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