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Yaşam Karabük'ü ayılar bastı
Yaşam

Karabük'ü ayılar bastı

Yeniakit Publisher
2023-10-17 02:31:00 -

Karabük'te indiği şehir merkezinde bir kafeye giren yavru ayı güvenlik kamerasına yansırken, bazı vatandaşlar ayıdan araç üzerine çıkarak kurtuldu.

Dün gece yarısı şehir merkezine inen ayılar cep telefonu ile görüntülendi. Daha sonra birbirinden ayrılan ayılar farklı bölgelerde görüldü. Bu gece de yavru ayılardan birinin Ergenekon Mahallesi'nde bir kafeye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeriye giren ayının bir süre sonra dışarı çıktığı ve vatandaşların panik içerisinde kaldığı anlar yer aldı. Bir şahsın ayının kaçışı sırasında oğlu ile birlikte park halindeki bir araç üzerine çıkarak kurtulduğu anlar da kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

 

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