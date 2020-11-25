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Aktüel Karabük'teki trafik kazasında yaralanan çiftten biri hastanede öldü
Aktüel

Karabük'teki trafik kazasında yaralanan çiftten biri hastanede öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-25 14:56:08 -
Karabük'teki trafik kazasında yaralanan çiftten biri hastanede öldü

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki trafik kazasında yaralanan çiftten biri, hastanede yaşamını yitirdi.

Kirkille mevkisinde dün otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü Şükrü Eşgün (70), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı eşinin ise tedavisi sürüyor.

Şükrü Eşgün yönetimindeki 34 VPS 28 plakalı otomobil, dün Kirkille mevkisinde yol kenarına devrilmiş, kazada sürücü ile yanındaki eşi Hanım Eşgün (65) yaralanmıştı.

Yaralılardan Hanım Eşgün, Karabük Eğitim Araştırma, durumu ağır olan eşi ise özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Ambulansta kalbi duran sürücü Eşgün, sağlık ekiplerince kalp masajıyla yeniden hayata döndürülmüştü.

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