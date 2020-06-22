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Aktüel

Karabük'teki 2 köy ve 14 mahallede uygulanan karantina kaldırılıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-22 16:54:21 -
Karabük'teki 2 köy ve 14 mahallede uygulanan karantina kaldırılıyor

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy ve 14 mahallede uygulanan karantina 24 Haziran'da sona eriyor.

Eflani Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Kovid-19'un yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla Soğucak ve Kutluören köyleri ile 14 mahallede 10 Haziran'da başlatılan karantina 24 Haziran akşamı son bulacak.

İlçedeki 2 köy ve 14 mahallede pozitif vakaların iyileşmesi ve yeni vaka tespit edilmemesi üzerine karantina uygulamasının kaldırılması kararı alındığı bildirildi.

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