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Karabük’te Zafer Bayramı kutlamaları

Karabük’te, 30 Ağustos Zafer Bayramı kent meydanında çeşitli etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:08
Karabük’te Zafer Bayramı kutlamaları

Karabük’te, 30 Ağustos Zafer Bayramı kent meydanında çeşitli etkinliklerle kutlandı.


30 Ağustos Zafer Bayramının 97.yılı kutlamaları Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından kent meydanında Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören halkoyunları, Sportif ve Kültürel Etkinliklerle devam etti. İl genelinde yapılan spor müsabakalarında dereceye giren sporculara Vali Gürel tarafından madalya ve kupaları verildi. Sportif etkinlikler bünyesinde, miniklerin tekvando ve güreş gösterileri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.



Etkinlik tören geçişinin ardından sona erdi.


Törene, Vali Fuat Gürel, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vegili, , İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Refik Polat, POMEM Müdürü Mahmut Karabulut, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.



Safranbolu’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.


Misak-ı Milli Meydanında düzenlenen törene Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Safranbolu Cumhuriyet Savcısı Sefa Alkış, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutan V. Yarbay Fahri Yazıcı, İlçe Emniyet Müdür V. Osman Gül,Safranbolu Mimarlık Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ali Özçağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İlçe Müftüsü İsmail Temur, Kurum Müdür ve Amirleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Köse’nin Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından halkı selamlamasını Safranbolu Askerlik Şubesi Başkan V. Furkan Türkyılmaz’ın günün anlam ve önemini belirten konuşması takip etti. Program Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Bahattin Talha Öztürk’ün 30 Ağustos adlışiirini okuması ile son buldu. Etkinlikler bu akşam Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenecek olan kortej yürüyüşü, şiir dinletisi ve konser ile devam edecek.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:08
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