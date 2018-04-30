Loca Mahal
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Karabük’te ürküten yangın!

Karabük’te kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların sıçradığı büfede yangın çıktı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 16:41
Karabük’te ürküten yangın!

Ahmet Haşim Caddesi'nde Bahattin Gazi Parkı'nda İbrahim Odabaşı’nın işlettiği büfenin ardiye kısmında kaynak yapıldığı sırada kıvılcımlar otomobil lastiklerine sıçradı.

Bir anda büyüyen yangın büfeye de sıçrarken mahalle sakinleri alevlere hortumla müdahale etmeye çalıştı.

Alevler hızla yayılırken, yanan büfenin yanında park halindeki bir araç ise vatandaşlar tarafından son anda camı kırılarak uzaklaştırıldı.

İhbar sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 16:41
  1. Yangın
  2. Karabük
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne'de kaza yaptı, yürüyerek gitti herkes onu aradı
    1. Edirne'de kaza yaptı, yürüyerek gitti..
    2. ABD'den Rusya'ya çağrı: Askerlerinizi..
    3. Skandal sözler! Set ortamlarında o..
    4. Akşener: DP ve SP'yle birlikte yürümek..
    5. Akılalmaz hırsızlık! Kendi döşedikleri..
    6. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    8. Karabük’te ürküten yangın!
    9. Netanyahu İran'la ilgili konuşacak
    10. Beşiktaş'a kötü haber! Hisseleri dibe..
    11. Gebelikte ağrı kesici kullanmak doğru..
    12. 1 Mayıs öncesi 'Türkiye Güven Huzur'..
    13. CHP adayının ne zaman açıklanacağı..
    14. Türkiye'ye maliyeti 200 milyar dolar,..
    15. Akşener'e yol arkadaşından ziyaret!
    16. Her 7-8 çocuktan biri astım hastası
    17. Aynaya bakın ve hangi vitamininizin..
    18. 7 yılda 8 kat büyüyen DeFacto’da fiyat..
    19. Bağcılar’da 1 milyon liralık gasp..
    20. Bacaklarınız ağrıyorsa bel fıtığı..
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'