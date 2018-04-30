Karabük’te ürküten yangın!

Ahmet Haşim Caddesi'nde Bahattin Gazi Parkı'nda İbrahim Odabaşı’nın işlettiği büfenin ardiye kısmında kaynak yapıldığı sırada kıvılcımlar otomobil lastiklerine sıçradı.

Bir anda büyüyen yangın büfeye de sıçrarken mahalle sakinleri alevlere hortumla müdahale etmeye çalıştı.

Alevler hızla yayılırken, yanan büfenin yanında park halindeki bir araç ise vatandaşlar tarafından son anda camı kırılarak uzaklaştırıldı.

İhbar sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.