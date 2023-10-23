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Yerel Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı
Yerel

Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-10-23 00:33:00 -
Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza 5000 Evler 115. Cadde üzerinde meydana geldi. Bulak köyü istikametinden GSB Spor Kompleksi yönüne dönüş yapan N.Ş. idaresindeki 78 AZ 121 plaka otomobil, 115. Cadde'de E.D. idaresindeki 78 BY 424 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü N.Ş. ve yanında bulunan H.Ş. yaralandı. Yaralılar ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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