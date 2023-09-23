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Yerel Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 72 bin 358 oldu
Yerel

Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 72 bin 358 oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-23 13:55:00 -
Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 72 bin 358 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük'te 2023 yılı Ağustos ayı itibariyle 469 taşıtın trafiğe kaydı yapılması sonra kent genelinde motorlu taşı sayısı 72 bin 358 oldu.

TÜİK, 2023 yılı Ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Ağustos ayında Türkiye'de 235 bin 317 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılması sonrası motorlu kara taşıtları 14 milyon 892 bin 825’i otomobil olmak üzere toplamda 27 milyon 987 bin 472 olarak gerçekleşti.

252 bin 58 nüfusa sahip Karabük’te ise trafiğe kayıtlı araçların sayısı 42 bin 840’ı otomobil, 9 bin 970’si kamyonet, 3 bin 253’ü kamyon, 7 bin 409’u motosiklet, bin 579’u minibüs, 591’i otobüs, 6 bin 406’sı traktör ve 310’u da özel gayeli araçlar olmak üzere toplamda 72 bin 358 oldu.

Bartın’da 2023 yılı Temmuz ayında 401 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, motorlu araç sayısı 58 bin 137 oldu.

Zonguldak’ta da bin 1072 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken motorlu kara taşıtları sayısı 173 bin 253 oldu.

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