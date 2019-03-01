Karabük’te trafiğe kayıtlı araç 66 bin 715 oldu

Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak 2019 sonu itibariyle 66 bin 715 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Ocak 2019 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göreTürkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak 2019 sonu itibariyle 22 milyon 922 bin 164 adet oldu. Karabük’te ise bu rakam 66 bin 715 olarak açıklanırken, Zonguldak’ta 155 bin 219, Bartın’da ise 51 bin 386 oldu.

Karabük’te trafiğe kayıtlı 66 bin 715 araçtan 41 bin 466’ı otomobil olurken, 9 bin 737 kamyonet, 3 bin 28 kamyon, 4 bin 44 motosiklet, bin 735 minibüs, 642 otobüs, 5 bin 826 traktör ve 239 adette özel amaçlı araç olduğu belirtildi.

Bartın’da trafiğe kayıtlı 51 bin 386 araçtan 29 bin 320’si otomobil olurken, bin 528 minibüs, 597 otobüs, 7 bin 721 kamyonet, bin 588 kamyon, 4 bin 880 motosiklet, 167 özel amaçlı araç, 5 bin 585 traktör olduğu belirtildi.

Zonguldak’ta ise trafiğe kayıtlı 155 bin 219 araçtan 95 bin 301’i otomobil olurken, 4 bin 507 minibüs, bin 892 otobüs, 26 bin 305 kamyonet, 6 bin 195 kamyon, 10 bin 870 motosiklet, 428 özel amaçlı araç, 9 bin 721 traktör olduğu açıklandı.