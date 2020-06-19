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Aktüel

Karabük'te takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 20:23:06 -
Karabük'te takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Safranbolu ilçesinden il merkezi yönüne giden Yasin Çelik (29) idaresindeki 78 AH 643 plakalı otomobil, çevre yolu valilik önünde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek takla attı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan sürücü ile araçtaki Durmuş Yılmaz (40) ve Sezgin Karaman (42), sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yolda bir süre aksayan trafik akışı normale döndü.

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