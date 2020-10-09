Karabük'te su oluğuna düşen bebeğin hayati tehlikesi devam ediyor
Karabük'te su oluğuna düşen bebek, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildi. İsminin Ayşe Nur olduğu öğrenilen bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde su oluğuna düşen bebek hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İsmail ve Gülüzar Savcu çifti, ilçeye bağlı Halkevli köyünde hayvanları otlatmaya götürdü.
Bir yaşındaki bebekleri Ayşe Nur Savcu'yu da yanına alan çift, meradaki bir su oluğunun yanına oturdu. Bu sırada çiftin bebekleri emekleyerek su oluğuna düştü.
Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen bebek, müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildi.
Ayşe Nur bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.