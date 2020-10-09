  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Karabük'te su oluğuna düşen bebeğin hayati tehlikesi devam ediyor
Yerel

Karabük'te su oluğuna düşen bebeğin hayati tehlikesi devam ediyor

Karabük'te su oluğuna düşen bebek, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildi. İsminin Ayşe Nur olduğu öğrenilen bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:20:00 -
Karabük'te su oluğuna düşen bebeğin hayati tehlikesi devam ediyor

Karabük'ün Eflani ilçesinde su oluğuna düşen bebek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İsmail ve Gülüzar Savcu çifti, ilçeye bağlı Halkevli köyünde hayvanları otlatmaya götürdü.

Bir yaşındaki bebekleri Ayşe Nur Savcu'yu da yanına alan çift, meradaki bir su oluğunun yanına oturdu. Bu sırada çiftin bebekleri emekleyerek su oluğuna düştü.

Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen bebek, müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildi.

Ayşe Nur bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyaya ilan ettiler: Ordumuz Türkiye'de eğitimler aldı
Dünya

Dünyaya ilan ettiler: Ordumuz Türkiye'de eğitimler aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, gündeme ilişkin soruları cevapladı. Ermenistan'a karşı savaşta Türkiye'den büyük katkı gördükle..
Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...
Dünya

Türkiye'den S-400 açıklaması: Bu silahlar denense...

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait ABD yapımı F-16 s..
'Terbiyesiz' Acun'a büyük şok! 7 yıllık davası sonuçlandı
Gündem

'Terbiyesiz' Acun'a büyük şok! 7 yıllık davası sonuçlandı

Yurt dışından devşirme programlarla kasasını dolduran Acun Ilıcalı'ya, 7 yıl önce açılan telif davası sonuçlandı. Ilıcalı, O Ses Türkiye, O ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay