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Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-23 04:20:17 -
Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

KARABÜK (AA) - Karabük'te, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen iki kişiye idari para cezası uygulandı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başlamasının ardından 00.00'da kentin farklı noktalarında denetimlerine başladı.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ da uygulamanın yapıldığı noktaları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bariyerlerle kapatılan yollarda Karabük'ten Yenice istikametine giden bir otomobil Kardemir Kavşağı'nda polis ekiplerince durduruldu.

Yapılan kontrollerde kısıtlamaya ilişkin uyarı ve bilgilendirme yapıldıktan sonra sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü ve yanında bulunan 20 yaş altı kişiye cezai işlem uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 789 liradan 3 bin 182 TL'ye kadar idari para cezası uygulanıyor.

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