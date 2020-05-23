  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Süper Lig ekibinde beklenmedik gelişme! İki oyuncu ile yollar ayrıldı

Kudüslüler, Ramazan ayında Türkiye'den giden yardımlarla nefes aldı

Hangi il ve ilçelerde camiler açılacak?

Arefe günü bin ihlas okumanın sevabı nedir? Arefe günü ihlas suresi okumanın faziletleri

Cuma namazı, Kocatepe Camii’nde kılındı
için kalan
Aktüel

Karabük’te sokağa çıkma kısıtlaması başladı, yollar bariyerlerle kapatıldı

Karabük’te Ramazan Bayramında ilk kez uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yollar bariyerlerle kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 04:04:55 -
Karabük’te sokağa çıkma kısıtlaması başladı, yollar bariyerlerle kapatıldı

Karabük’te Ramazan Bayramında ilk kez uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yollar bariyerlerle kapatıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki kişiye toplam 6 bin 360 TL para cezası kesildi.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede kapsamında Ramazan Bayramında 81 ilde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. Karabük’te saatler 24.00’ı gösterdikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması noktasında kentin farklı bölgelerinde uygulama başlattı. Bariyerlerle kapatılan yollarda sadece izin belgesi bulunan araçların geçişlerine izin verilirken, izin belgesi olmayanlar evlerine geri gönderildi. İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, uygulamanın yapıldığı noktaları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Sessizliğin hakim olduğu şehirde gecenin ilerleyen saatlerinde Karabük’ten Yenice istikametine seyir halinde olan bir otomobil Kardemir Kavşağında durduruldu. Yapılan kontrollerde izin belgesi olmadan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü ve yanında bulunan 20 yaş altı gence tutanak tutularak 3 bin 180’er TL para cezası kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı