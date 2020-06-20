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Aktüel

Karabük'te sağanak etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-20 15:26:51 -
Karabük'te sağanak etkili oldu

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Saray köyünde öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi.

Şiddetli yağışın ardından tıkanan menfezlerin açılması için iş makineleri ile çalışma başlatıldı.

Sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri de sular altında kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.


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