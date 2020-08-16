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Aktüel

Karabük'te raylardan çıkan kıvılcım yangına neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-16 15:23:12 -
Karabük'te raylardan çıkan kıvılcım yangına neden oldu

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, yük treninin geçtiği sırada raylardan sıçrayan kıvılcımın çalılık alanda neden olduğu yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İmanlar köyü yakınlarında yük treni geçerken raylardan kıvılcımın çalılık alana sıçraması sonucu yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Demir yolu kenarında geniş alanda etkili olan yangın, vatandaşların da destek verdiği ekipler tarafından yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

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