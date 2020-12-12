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Aktüel Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Aktüel

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 23:14:43 -
Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te polis ekiplerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri 78 BN 299 plakalı cipi durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan cipin sürücüsü, telsizden yapılan anons sonrası Balıklar Kayası kavşağındaki uygulama noktasında polis ekiplerince durduruldu.

Cipten indirilen sürücü M.U, kimlik kontrolü yapıldığı sırada koşarak kaçtı. Yaklaşık 100 metre kaçan M.U, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanarak karakola götürüldü.

Cip, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis, M.U'ya "dur" ihtarına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve alkollü araç kullanmaktan cezai işlem yaptı.

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