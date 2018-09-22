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Karabük'te polisi görünce arabanın camından attılar

Eskipazar ilçesinde yol kontrolü yapan polisi gören şüpheliler poşette bulunan uyuşturucuyu camdan dışarı attı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 18:53
Karabük'te polisi görünce arabanın camından attılar

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 34 plakalı ticari bir aracın İstanbul’dan Karabük’e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı. Eskipazar ilçesi Mermerler mevkiinde rutin kontrollerin yapıldığı sırada ekipleri gören şüpheliler araçta bulunan poşetteki 60 adet extacy uyuşturucu hapı dışarı attıkları görülürken arama yapılan araçta 89,50 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ticari araçta bulunan  E.Ç., V.B. ve M.B. isimli şahıslar uyuşturucu madde bulundurmak ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, yapılan GBT sorgulamasında V.B. isimli şüphelinin arama kaydı bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Eskipazar Adliyesine sevk edildi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 18:53
  1. Karabük
  2. İstanbul
  3. uyuşturucu

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