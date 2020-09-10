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Aktüel Karabük'te plastik atıklar ekonomiye kazandırılacak
Aktüel

Karabük'te plastik atıklar ekonomiye kazandırılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-10 17:13:13 -
Karabük'te plastik atıklar ekonomiye kazandırılacak

KARABÜK (AA) - Karabük'te plastik atıklar değerli maddelere ve enerjiye dönüştürülecek.

Karabük Belediyesinin, sosyal sorumluluk kapsamında hazırladığı ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) desteklediği proje kapsamında Piroliz Tesisi kurulacak.

Projenin protokol imza törenine Vali Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile BAKKA yetkilileri katıldı.

Burada konuşan Vergili, projenin Avrupa'nın birçok ülkesinde tercih edildiğini ancak Türkiye'de birkaç özel sektör dışında kullanılmadığını söyledi.

Projeyi Türkiye'de uygulayan ilk belediye olacaklarını anlatan Vergili, "Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerde bu tür tesislerde üretilen karbon siyahı, asfalt katık malzemesi olarak kullanılıyor ve asfaltın kalitesini artırıyor. Biz de Karabük'te asfaltın kalitesini artırmak için bu ürünü kullanacağız." dedi.

Ülke genelinde çıkan plastik atıkların yalnızca yüzde 1'lik bölümünün geri dönüşüme gittiğine işaret eden Vergili, "Plastik atıklar bütün dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de büyük bir problemi. Avrupa'nın birçok ülkesinde kullanılan fakat henüz Türkiye'de birkaç özel sektör dışında kullanılmayan piroliz yöntemiyle plastik atıkların yok edilerek değerli maddelere hatta enerjiye dönüştürme olayını Karabük'ten başlatarak bütün ülkeye yaygınlaştırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Vergili, plastik atıklardan yakıt elde edilen ve aynı zamanda plastik atığı bertaraf eden piroliz tesislerinin Avrupa'nın birçok gelişmiş ülkesinde ve Çin ile Japonya'da mevcut olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de Erzincan ve Kayseri'de özel sektörün kar amaçlı kurduğu iki tesis var. Ancak Türkiye'nin hiçbir belediyesinde böyle bir tesis yok. Karabük Belediyesi sosyal sorumluluk kapsamında böyle bir tesise sahip olan ilk belediye olacak." ifadelerini kullandı.

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