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Yerel Karabük'te park halindeki tırda korkunç gerçek
Yerel

Karabük'te park halindeki tırda korkunç gerçek

Karabük'te park halinde bulunan tırın sürücüsünün öldüğünü belirlendi. Sürücünün cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 16:48:00 -
Karabük'te park halindeki tırda korkunç gerçek

Karabük'ün Yenice ilçesinde tır sürücüsü, park halindeki aracında ölü bulundu.

Yenice-Karabük kara yolu ilçe çıkışında park halinde duran tırı gören sürücüler, polise haber verdi.

Tırı kontrol eden polis, sürücü koltuğundaki kişinin hareketsiz olduğunu gördü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Ferdi Kıranoğlu (39) olduğu tespit edilen sürücünün öldüğünü belirledi.

Sürücünün cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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