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Aktüel Karabük'te otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
Aktüel

Karabük'te otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 22:54:48 -
Karabük'te otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Avşaroğlu idaresindeki 06 EBR 04 plakalı otomobil, Babasultan Mahallesi Karabük-Bartın yol ayrımındaki kavşakta Emre Aykut yönetimindeki 78 BY 243 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobillerde bulunan Sinan Yakışık (31), Mertcan Karataş (33) Şengül (45) ve Simge Avşaroğlu (15) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye sevk edildi.

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