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Gündem Karabük'te otomobille çarpışan aracın ehliyetsiz sürücüsü yaralandı
Gündem

Karabük'te otomobille çarpışan aracın ehliyetsiz sürücüsü yaralandı

Karabük'te otomobille çarpışan aracın ehliyetsiz sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 23:27:00 -
Karabük'te otomobille çarpışan aracın ehliyetsiz sürücüsü yaralandı

İstanbul istikametinden Karabük'e gelen Levent H. yönetimindeki 41 U 8725 plakalı otomobil, Ovacık yol ayrımında, Cemal S'nin kullandığı 34 GD 2762 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücü Levent H, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Levent H'nin ehliyetinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, Cemal S'nin kullandığı otomobilde kaza nedeniyle kırılan fanustaki süs balıkları pet şişeye konuldu.

 

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