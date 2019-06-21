Karabük'te otomobil direğe çarptı! Yaralılar var
Karabük'te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucunda oluşan kazada ikisi ağır 3 kişi yaralandı.21 Haziran 2019 Cuma 14:33
Karabük'te otomobilin direğe çarpması sonucunda oluşan ikisi ağır 3 kişi yaralandı.
Yenice ilçesinden Karabük'e gelen Mehmet Benli (54) yönetimindeki otomobil, Yassıkaya Tüneli girişinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, şoför ve yanındaki Melek (20) ile Kezban Benli (45) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yolda kalbi duran Melek Benli'nin sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu yeniden hayata döndürüldüğü, sürücünün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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