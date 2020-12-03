  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karabük'te otomobil devrildi: 3 yaralı
Aktüel

Karabük'te otomobil devrildi: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 22:14:30 -
Karabük'te otomobil devrildi: 3 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen otomobildeki çift ile kızları yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'tan Karabük istikametine gelen Ramazan Kanca yönetimindeki 06 DJ 4403 plakalı otomobil, Yenice ilçesi Uzunkum Köprüsü yakınlarında korkuluklara çarptı.

Korkulukları aşan otomobil, yaklaşık 5 metreden yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki eşi Gülizar ile kızları Ezgi Kanca yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor
Sağlık

Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüse bir kez yakalanıp atlattıktan sonra ikinci kez yakalanan hastaların sağlık durumlarının nasıl seyrettiği..
Tarihi anlaşma damga vurmuştu! Katar'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Tarihi anlaşma damga vurmuştu! Katar'dan Türkiye açıklaması

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında yapılan görüşmenin ardından Katar ..
Türk futboluna Ukrayna'dan kötü haber!
Spor

Türk futboluna Ukrayna'dan kötü haber!

Türk takımlarının Avrupa'daki performansı gelecek yıllar için büyük tehdit oluşturuyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın Avrupa'ya veda etmesi Baş..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay