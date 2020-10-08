  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
Aktüel

Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı

Yangına, havadan ve karadan müdahale ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:36:28 -
Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde gece kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen ormanlık alandaki yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Sofular köyü mevkisindeki ormanlık alanda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylüler, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Eskipazar ve Mengen orman işletme müdürlüklerine ait arazöz ve iş makineleriyle yangına müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde yeniden başladı.

Yangını söndürme çalışmalarına bir uçak ve helikopterle de destek veriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...
Siyaset

Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CNN Türk canlı yayınında konuştu: "Ermenistan muhtelif ülkelerden Dağlık Karabağ'a terörist getirdi. ..
‘Yasak Elma’nın ahlaksız sahnesine RTÜK karar vermişti! CHP’li Üst Kurul Üyesi resmen karşı geldi
Medya

‘Yasak Elma’nın ahlaksız sahnesine RTÜK karar vermişti! CHP’li Üst Kurul Üyesi resmen karşı geldi

Ahlaksız sahnelerin yayınlandığı FOX’un ‘Yasak Elma’sına para cezası yağdı. CHP’li Üst Kurul Üyesi İlhan TAŞÇI’nın, Üst Kurulun 17.02.2020 t..
Bala Hatun'un çocuğu var mı?
Medya

Bala Hatun'un çocuğu var mı?

Bala Hatun'un çocuğu kim? Kuruluş Osman dizisinin ikinci sezonu büyük bir heyecanla başladı. Dizide Bala Hatun ile Hazal Hatun arasında geçe..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay