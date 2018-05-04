Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Karabük'te kucaklarında çocuklarıyla kuradan isimlerinin çıkmasını beklediler

Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 700 kişilik ilana 3 bin 200 kişi başvurdu.

04 Mayıs 2018 Cuma 14:39
Karabük'te kucaklarında çocuklarıyla kuradan isimlerinin çıkmasını beklediler

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 700 kişilik ilana, 3 bin 200 kişi başvurdu. Orman İşletme Müdürlüğü'nde, belediyelerde, İl Özel İdare Müdürlüğü'nde, müftülüklerde kamusal alt yapı, çevre temizliği, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım işinde çalışacak geçici işçileri belirlemek için Yenişehir Mahallesi'ndeki spor salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. 3 bin 200 adaydan 2 bin 500'ünü oluşturan kadınlardan bazıları, kucaklarında çocuklarıyla salondaki yerlerini aldı. Leğendeki tüplerden çıkan isimleri okunanlar büyük sevinç yaşayıp, mutluluk gözyaşı döktü.

Karabük İŞKUR Müdürü Coşkun Güven, bu projelerde 35 yaş üstü erkekler, kadınlar, engelliler, eski hükümlülerin aynı torbada öncelikli olduklarını belirtti.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 14:39
  1. Karabük
  2. istihdam
  3. kura çekimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ege'de sıcak saatler: Türk ve Yunan gemisi çarpıştı
    1. Ege'de sıcak saatler: Türk ve Yunan..
    2. İşte Cumhur İttifakı protokolü
    3. 'İran'da düşen jetteki kayıp pilota..
    4. Manchester United'ın yıldızı..
    5. Yeni Zelanda’da bir anda ortaya çıkan..
    6. Hakkari'de tuzaklanan EYP imha edildi
    7. Muharrem İnce seçilemezse... Bomba..
    8. Antep fıstığı altınla yarışacak!
    9. Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni..
    10. Ali Koç'tan flaş "çekilme kararı"..
    11. Amerika özel kuvvetleri sınırına..
    12. Apandisit neden patlar? Tedavisi var..
    13. Bakan'dan Erdoğan açıklaması! 'Allah..
    14. Afrika'yı mesken tuttan FETÖ'cüler..
    15. Mezarlıkta ağlayan kız olayında flaş..
    16. CNN Türk Genel Müdürü görevden..
    17. İngiltere'de yerel seçimlerin galibi yok
    18. Yerli Google Earth sivil kullanıma..
    19. Güney Kore Devlet Başkanı’ndan Türkçe..
    20. Tokat'ta otomobilde çıkan yangın..
    Kuveyt Türk
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı