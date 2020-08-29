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Aktüel Karabük'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında kamu görevlileri düğünlerde gözlem yapacak
Aktüel

Karabük'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında kamu görevlileri düğünlerde gözlem yapacak

Yeniakit Publisher
2020-08-29 19:45:23 -
Karabük'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında kamu görevlileri düğünlerde gözlem yapacak

KARABÜK (AA) - Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünlerde kamu görevlilerinin gözlemci olarak bulundurulacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelindeki düğün merasimlerinde Valilik tarafından görevlendirilen gözlemci kamu görevlilerinin düğün süresince denetlemeler gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, "Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymayan işletme, düğün sahibi ve kişilere idari para cezası uygulanacaktır." ifadesi kullaıldı.

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