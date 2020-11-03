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Aktüel Karabük'te köpeklerin saldırısından kurtarılan yaralı karaca tedaviye alındı
Aktüel

Karabük'te köpeklerin saldırısından kurtarılan yaralı karaca tedaviye alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:35:31 -
Karabük'te köpeklerin saldırısından kurtarılan yaralı karaca tedaviye alındı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, teknik direktör ve iki arkadaşı tarafından köpeklerin saldırısından kurtarılan karaca, koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ovacuma köyü yakınlarında 2 arkadaşıyla beraber aracıyla ilerleyen teknik direktör Sedat Kalaycı, köpeklerin bir karacaya saldırdığını gördü.

Köpekleri uzaklaştıran Kalaycı ve arkadaşları, karacanın yaralandığını fark etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen yaralı karacanın tedavisine başlandı.

Kalaycı, AA muhabirine, "Arkadaşlarım Sinan Türkkorkmaz ve Tevfik Er ile birlikte bu canı orada bırakmadık. Emin ellere teslim ettik." dedi.

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