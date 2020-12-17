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Aktüel Karabük'te kiralık evde kumar oynanmasıyla ilgili 14 kişiye para cezası
Aktüel

Karabük'te kiralık evde kumar oynanmasıyla ilgili 14 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-17 20:37:49 -
Karabük'te kiralık evde kumar oynanmasıyla ilgili 14 kişiye para cezası

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edilmesi ve kumar oynanmasıyla ilgili 14 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ihbar üzerine ilçe merkezindeki bir eve baskın düzenledi. Sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye toplam 27 bin 625 lira, yer temin eden E.K'ye ise 3 bin 150 lira ceza uygulandı. Adreste yapılan aramalarda, oyun kağıtları, para ve hesap tutuma defteri ele geçirildi.

Evi kiralayan E.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem yapıldı.



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