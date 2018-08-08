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Karabük’te kaza yapan sürücü aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Kullandığı otomobilin yoldan çıkması sonucu bir apartmanın bahçesine uçan sürücü, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 08:52
Karabük’te kaza yapan sürücü aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi 105 nolu sokakta meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücü 06 EB 5651 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir apartmanın bahçesine düştü.

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Yan yatan otomobildeki sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı. Bu sırada gürültüyü duyarak dışarı çıkan bina sakinleri apartmanın bahçesinde otomobili görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Bunun üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, aracın sahibinin ise askerde olduğu öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 08:52
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Mehmet Ersoy
  3. Muharem İnce
  4. İsmail Çataklı
  5. Tayip Sabri Erdil
  6. karabük
  7. kaza
  8. otomobil
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