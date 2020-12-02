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Aktüel Karabük'te karantina ihlali yapan yabancı uyruklu, alışveriş merkezi girişinde yakalandı
Aktüel

Karabük'te karantina ihlali yapan yabancı uyruklu, alışveriş merkezi girişinde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:14:03 -
Karabük'te karantina ihlali yapan yabancı uyruklu, alışveriş merkezi girişinde yakalandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken yabancı uyruklu bir kişi, alışveriş merkezine girmeye çalışırken yakalandı.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezine gelen yabancı uyruklu A.Q'ya güvenlik görevlileri HES kodu sordu.

A.Q'nun karantinada olması gerektiğinin tespit edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri istendi.

Polis ekiplerince para cezası da kesilen A.Q, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.


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