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Yerel Karabük'te kaçak tütün ve sigara operasyonu
Yerel

Karabük'te kaçak tütün ve sigara operasyonu

Karabük'te 92 kilogram kaçak tütün ve 9 bin 600 makaron sigara ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:07:00 -
Karabük'te kaçak tütün ve sigara operasyonu

Karabük'te 92 kilogram kaçak tütün ve 9 bin 600 makaron sigara ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  G.Ö'nün (44) ikametinde kaçak tütün satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, adrese düzenlenen operasyonda, 92 kilogram kaçak tütün, 8 bin tütün doldurulmuş makaron ve 1600 boş makaron, 12 bin 800 sigara paketleme poşeti ile 2 makaron sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan G.Ö'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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