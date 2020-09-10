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Aktüel Karabük'te izolasyondaki kişiler bileklikle takip ediliyor
Aktüel

Karabük'te izolasyondaki kişiler bileklikle takip ediliyor

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı: - "Şu ana kadar 1500'ün üzerinde kişiye bileklik taktık. İlimizde 25 bine yakın test yaptık. Hastane konusunda sorunumuz yok. Elimizde yeteri kadar cihaz ve ilaç var"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 17:38:45 -
Karabük'te izolasyondaki kişiler bileklikle takip ediliyor

KARABÜK (AA) - Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izolasyon sürecindeki kişiler bileklikle izleniyor.

İl Hıfzıssıhha Meclisince 25 Ağustos'ta alınan karar gereğince, tedavi ve takip süreci evlerinde devam eden Kovid-19 pozitif hastalar ve temaslılarına, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ya da Valilik denetim ekipleri tarafından tek kullanımlık hasta bilekliği takılıyor.

Karar doğrultusunda, denetimlerde bilekliğini çıkardığı tespit edilen vatandaşlara, izolasyon kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulanacak.

- "Vatandaşlardan biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz"

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pozitif vakalara kırmızı, temaslılarına ise mavi bileklik taktıklarını söyledi.

Sarı, 1500'ün üzerinde kişiye bileklik taktıklarını belirterek "İlimizde 25 bine yakın test yaptık. Hastane konusunda sorunumuz yok. Elimizde yeteri kadar cihaz ve ilaç var. İlimizde vaka sayımız ülke ortalamasını takip ediyor. Sağlık ekipleri olarak 24 saat görevimizin başındayız. Vatandaşlardan biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Bilekliği yanlışlıkla kopan ya da yırtılan vatandaşların cezai müeyyideyle karşılaşmamak için durumu derhal filyasyon ya da denetim ekiplerine bildirmesi gerektiğini vurgulayan Sarı, "Evleri ya da izole oldukları ortamın dışında hasta bilekliğiyle sosyal hayata karışan ve halk sağlığını tehdit eden kişilerin ihbar edilmesini istiyoruz." dedi.

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