Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Kaza, Karabük’ün Eskipazar ilçesi Aslanlar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Kuduman (37) yönetimindeki 06 KGT 59 plakalı otomobil, Gerede ilçesi istikametinden Eskipazar ilçesine seyir halindeyken aniden önüne çıkan köpeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolun sol şeridinde kalan otomobile aynı istikamette seyir halinde olan Elmas Demirtaş (37) yönetimindeki yabancı plakalı otomobilin arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada Elmas Demirtaş (45), Yaşar Demirtaş (53), Raziye Demirtaş (69), Semiha Demirtaş (49) ile diğer araçta bulunan Şahin Çelikkanat (47), İhsan Çelik (67) ve Özgür Kuduman (45) yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarında hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.