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Aktüel Karabük'te iki mahallede karantina uzatıldı
Aktüel

Karabük'te iki mahallede karantina uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 20:15:14 -
Karabük'te iki mahallede karantina uzatıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesi Akkışla Köyüne bağlı iki mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina süresi uzatıldı.

Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Akkışla köyü Gökçeler Mahallesi'nde daha önce alınan karantina süresinin uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Birden fazla pozitif vakanın olması ve temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle virüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Gökçeler Mahallesi ile Sayvanlar Mahallesi'nin Uluyayla mevkisinde 22 Ağustos'a kadar giriş çıkışlar izne bağlı olmak kaydıyla uygulanan karantina süresinin aynı şartlar ile 03 Eylül 2020 saat 00.00'a kadar uzatılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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