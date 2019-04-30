Karabük’te ihracat azaldı ve ithalat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 2019’de ülkenin Mart ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TUİK’ten açıklanan rakamlara göre, Karabük’te ihracat yüzde 27,5 azalırken, ithalat ise yüzde 23.5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Mart ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,4 azalarak 15 milyar 486 milyon dolar, ithalat %17,8 azalarak 17 milyar 622 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TUİK verilerine göre, Karabük’te 2019 yılı Mart ayında ihracat yüzde 27,5 azalırken, ithalat ise yüzde 23,5 arttı. Zonguldak’ta ihracat yüzde 3,4 azalırken, ithalat ise yüzde 76 arttı. Bartın’da ise ihracat yüzde 3,6 artarken, ithalat ise yüzde 64,2 azaldı.