SON DAKİKA
Karabük'te 'idamlıklara' operasyon
Gündem

Karabük'te 'idamlıklara' operasyon

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Karabük'te 'idamlıklara' operasyon

Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezindeki 3 ayrı operasyonda, 5 şahsın bulunduğu araçta ve üzerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda 16,43 gram metamfetamin, çeşitli ebatlarda peçeteye emdirilmiş 4 adet amfetamin maddesi ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

VATANDAŞ İDAM İSTİYOR

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

