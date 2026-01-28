  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kudüs Valiliği ve Hizma Belediyesi'nden acil çağrı: İşgalci İsrail, Hizma’yı hapishaneye çevirdi ABD'den tartışmalara neden olan Türkiye şartı: Hemen açın O şartı ortaya çıktı... City'de Truva korkusu! Galatasaray içeri sızabilir! 10 yılda sadece 11 maç mı? Fenerbahçe ne olduğunu açıkladı ama ortalık berbat! Sosyal medya devlerinin bozuk sicili kabarıyor! Whatsapp hakkında şoke eden iddia Torbacılara dev operasyon! İşte baskının detayları... Bu yöntemle dünyaya açıldı! Daha önce kimse böyle arıcılık görmedi Kara Kartal teklif yaptı kabul etmedi ve Papara Park heyecanlandı! Bu haber sonrası Beşiktaşlılar kahrolacak! CHP’li başkan ‘babam yaptı’ dedi ve kabul etmedi: 'Rüşvet değil' dedi ne olduğunu açıkladı
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Bu yöntemle dünyaya açıldı! Daha önce kimse böyle arıcılık görmedi
DHA Giriş Tarihi:

Bu yöntemle dünyaya açıldı! Daha önce kimse böyle arıcılık görmedi

Elektrik ustası Şahin Orhan, apartman dairesinde kurduğu sensörlü kovan sistemiyle arıların kışın bile dışarı çıkıp geri dönmesini sağladı. Bu sıra dışı yöntem, uluslararası arıcıların da dikkatini çekti.

#1
Foto - Bu yöntemle dünyaya açıldı! Daha önce kimse böyle arıcılık görmedi

Kayseri’de 15 katlı bir apartmanın en üst katında alışılmışın dışında bir arıcılık hikayesi yaşanıyor.Kentte yaşayan elektrik ustası Şahin Orhan (55), küçük yaşlardan itibaren arıcılığa merak sardı. Hobi amaçlı arıcılığa başlayan Orhan, Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi’nde kendi geliştirdiği özel arıcılık kovanı ile büyük bir merkez kurdu.

#2
Foto - Bu yöntemle dünyaya açıldı! Daha önce kimse böyle arıcılık görmedi

Şahin Orhan, Melikgazi ilçesindeki 15 katlı bir apartmanın son katındaki evinde de oturma odasına kurduğu özel sistemle arılarının dışarı çıkıp geri kovana gelmesini sağladı. Kovana sensörler koyan Orhan, hem kovanın içi hem de dışındaki ortam ısısına göre arılarının kış ayında bile bakımlarını yapmaya başladı. Arıların karlı havada dışarı çıktığı videolarını sanal medya hesaplarında paylaşan Şahin Orhan, dünyanın pek çok ülkesinde arıcılık yapan kişilere de danışmanlık yapmaya başladı. Kentteki bazı belediyeler de Orhan’ın arıcılık üzerine yazdığı 2 farklı kitabı bu alanda uzmanlaşmak isteyen ya da hobi amaçlı başlayan kişilere dağıttı. Şahin Orhan, arıcılıktan ticari bir beklentisi olmadığı için çok sayıda araştırma yaptığını belirtti. Orhan, “2 ana arı normalde kovanda olmaz. Birbirini öldürür. Bu fikir de o yüzden oluştu. Kovan ne yapacak diye, gözümün önünde olsun diye oturma odama bu sistemi yaptım. Bu alanda 2 tane kitap yazım” diye konuştu.

#3
Foto - Bu yöntemle dünyaya açıldı! Daha önce kimse böyle arıcılık görmedi

Dünyanın pek çok ülkesinden kişilerin bu sistemi merak ettiklerini söyleyen Şahin Orhan, “Dünya arıcılığına kendi ismimle birçok yenilik ortaya koydum. Dünya arıcıların birçoğu beni bilir. Otorite oldum. Hepsi deneme yanılma yoluyla yaptığım teorik bilgiler. 15’inci kata böyle bir sistem kurdum. Arının getirdiği poleni, nektarı, çalışma düzenini, yavrusunu hepsini gözümün önünde inceleyebiliyorum. Bu kovan benim test kovanım. Bu kovan sayesinde arıların birçok problemlerini çözdüm. Mükemmel bilgiler öğrendim. Bu kovan sayesinde pudra şeker asit uygulaması yaptım. Bu arıcıların muzdarip olduğu varoa (arıdaki kan emen böcek) denilen arılardaki akarı yenen bir sistem oldu. Araplar, Ruslardan, Amerika’dan, Kanada’dan arayan usta arıcılar oldu. Nasıl oluyor? Dozajı nedir? Gibi çok sayıda soru aldım. Azerbaycan televizyonlarında yayınlara katılıp anlattım. Arıları kışın üşütmeniz gerekiyor bu yüzden de kovanı balkona götürüyorum. Arıların kış temizliği için de dışarı çıkmasını sağlıyorum. İhtiyaçlarını da bu şekilde karşılıyor. İçindeki ısıölçer yardımıyla nasıl bir yol izleyeceğime karar veriyorum” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Bu yöntemle dünyaya açıldı! Daha önce kimse böyle arıcılık görmedi

Oturma odasındaki arıların ıslah edilmiş arılardan oluştuğunu da söyleyen Orhan, “Kablolar yardımıyla içerisinin ve kovanın nem ve ısı derecelerini ölçen bir sistem oluşturdum. Arılar hareket halindedir. Bu yüzden de yiyecek ihtiyacı ve dışkı ihtiyacı olur. Bundan dolayı da kış temizliklerini yapmaları gerekir. Su ihtiyacı olur.

#5
Foto - Bu yöntemle dünyaya açıldı! Daha önce kimse böyle arıcılık görmedi

Bunu görenler, ‘Komşuları rahatsız etmiyor mu? Nasıl alıştırdın’ diyorlar. Bu arılar ıslah edilmiş sakin bir arıdır. Bu arıları elinize alın sevin. Asla saldırmaz ve sokmaz. Bir evdeki köpekten daha evcildir. Arılar çıktıkları deliğe girer. Karanlık ortama girmez. Orayı bir yuva zanneder. Oraya girerse öleceğini bilir. O yüzden herhangi bir komşusunun balkonuna ya da penceresine gitmez. Ancak dışarıya bir bal ya da şekerli bir şey konursa ona da ancak yarım saatlik bir keşifle gider. Bu odadaki kovandaki arılar ıslah edilmiş arılardır. Odada iki kişiyiz. Buraya kovanı ters çevirip arıları döksem ikimize de bir şey yapmaz. Çok soğuk olduğu zaman kovanın vanasını kapatıp, arıyı uykuya alırım. Bu sistem profesyonel bir sistem. Arıcı değil bunu evinde beslemek takip etmezse bahçesinde bile besleyemez. Bu çok önemli” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEM’li vekil, PKK yandaşı hemşireyi korumaya aldı!
Gündem

DEM’li vekil, PKK yandaşı hemşireyi korumaya aldı!

Suriye’de Şam güçleri karşısında 1 haftada dağılan terör örgütünün kadınları kullanarak uluslararası destek bulmak ve intikam duygularını p..
Ne virüs ne bakteri… Sessiz salgın yayılıyor
Sağlık

Ne virüs ne bakteri… Sessiz salgın yayılıyor

Kalabalıklar içinde artan yalnızlık hissi, uzmanlara göre artık bireysel bir sorun değil. Sosyal medya, şehir yaşamı ve yüzeysel ilişkilerle..
Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Gündem

Sedef Kabaş hakkında karar verildi

Yaptığı yalan haberler ve FETÖ geçmişiyle tanınan CHP yandaşı sözde gazeteci Sedef Kabaş adli kontrolle serbest bırakıldı. Kabaş "Cumhurbaşk..
Bravo Avustralya! İslam karşıtı o Yahudi’ye gereğini yaptı
Dünya

Bravo Avustralya! İslam karşıtı o Yahudi’ye gereğini yaptı

Avustralya hükümeti, sosyal medyada ve kamuya açık etkinliklerde İslam karşıtı kampanya yürüten Sammy Yahood adlı Yahudi içerik üreticisinin..
Hükümet mücadele ederken onlar bakın ne yapıyorlardı! İşte Sedef Kabaş'ın FETÖ geçmişi
Gündem

Hükümet mücadele ederken onlar bakın ne yapıyorlardı! İşte Sedef Kabaş'ın FETÖ geçmişi

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler; Sedef Kabaş’ın terör örgütü FETÖ’nün kullandığı bir maşa olduğunu ortaya koydu. ..
Sular çekilince tarih belirdi: Adıyaman’da Göbeklitepe benzeri taş bloklar
Kültür - Sanat

Sular çekilince tarih belirdi: Adıyaman’da Göbeklitepe benzeri taş bloklar

Adıyaman’daki Atatürk Barajı’nda suyun çekilmesiyle ortaya çıkan ve binlerce yıl öncesine tarihlenebileceği değerlendirilen taş yapılar, Göb..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23