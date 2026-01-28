Bu yöntemle dünyaya açıldı! Daha önce kimse böyle arıcılık görmedi

Dünyanın pek çok ülkesinden kişilerin bu sistemi merak ettiklerini söyleyen Şahin Orhan, “Dünya arıcılığına kendi ismimle birçok yenilik ortaya koydum. Dünya arıcıların birçoğu beni bilir. Otorite oldum. Hepsi deneme yanılma yoluyla yaptığım teorik bilgiler. 15’inci kata böyle bir sistem kurdum. Arının getirdiği poleni, nektarı, çalışma düzenini, yavrusunu hepsini gözümün önünde inceleyebiliyorum. Bu kovan benim test kovanım. Bu kovan sayesinde arıların birçok problemlerini çözdüm. Mükemmel bilgiler öğrendim. Bu kovan sayesinde pudra şeker asit uygulaması yaptım. Bu arıcıların muzdarip olduğu varoa (arıdaki kan emen böcek) denilen arılardaki akarı yenen bir sistem oldu. Araplar, Ruslardan, Amerika’dan, Kanada’dan arayan usta arıcılar oldu. Nasıl oluyor? Dozajı nedir? Gibi çok sayıda soru aldım. Azerbaycan televizyonlarında yayınlara katılıp anlattım. Arıları kışın üşütmeniz gerekiyor bu yüzden de kovanı balkona götürüyorum. Arıların kış temizliği için de dışarı çıkmasını sağlıyorum. İhtiyaçlarını da bu şekilde karşılıyor. İçindeki ısıölçer yardımıyla nasıl bir yol izleyeceğime karar veriyorum” ifadelerini kullandı.