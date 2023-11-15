Karabük'te 'idamlıklara' operasyon

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi" faaliyetleri çerçevesinde yürütülen çalışma sonucunda F.Ç. ve E.T. yakalandı. Yapılan operasyonda, 40.08 gram bonzai maddesi, 1 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü, Karabük halkının, geleceğin teminatı gençleri uyuşturucu madde ve türevlerinin zararlarından korumak için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.