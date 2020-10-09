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Aktüel Karabük'te "hayalet" kostümüyle Kovid-19 uyarısı yapıldı
Aktüel

Karabük'te "hayalet" kostümüyle Kovid-19 uyarısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 19:32:32 -
Karabük'te "hayalet" kostümüyle Kovid-19 uyarısı yapıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'te "hayalet" kostümü giyen iki kişi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Koronavirüs salgınına dikkati çekmek isteyen İlayda Gürbüz ve arkadaşı, beyaz örtüyü üzerlerine alarak, "hayalet" gibi sokağa çıktı.

Gürbüz ve arkadaşı, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kuralını hatırlattı. Durumu görenler Gürbüz ve arkadaşıyla fotoğraf çektirdi.

Gürbüz, gazetecilere, Kovid-19 salgınına dikkati çekmek için arkadaşı ile "hayalet" kılığına girdiklerini ve amaçlarına ulaştıklarını söyledi.

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