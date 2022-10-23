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Yerel Karabük'te havalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
Yerel

Karabük'te havalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Karabük'te havalı tüfekle vurulan bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 07:44:00 -
Karabük'te havalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Cumayanı köyünde yerde kanlar içinde yatan 59 yaşındaki Hüseyin Ulus'u gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlar, ağır yaralı olan Ulus'u sağlık ekiplerini beklemeden bir otomobil ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ulus, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, görgü tanıklarından ve güvenlik kameralarından yola çıkarak silahla ateş ettiği iddiasıyla 14 yaşındaki V.G'yi gözaltına aldı, olayda kullanılan havalı tüfeği de bir evin bahçesinde buldu.

Öte yandan olayın yaşandığı sırada köyde bir düğünün olduğu öğrenildi.

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