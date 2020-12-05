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Aktüel Karabük'te gönüllülerden sağlık çalışanlarına yiyecek ikramı
Aktüel

Karabük'te gönüllülerden sağlık çalışanlarına yiyecek ikramı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 14:18:38 -
Karabük'te gönüllülerden sağlık çalışanlarına yiyecek ikramı

KARABÜK (AA) - Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli kurumlarda çalışanlarca hazırlanan ev yapımı gıdalar, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına ikram edildi.

Dünya Gönüllüler Günü etkinlikleri kapsamında Karabük Gençlik Merkezi ve Yurt Müdürlüğü gönüllüleri sağlık çalışanları için ev yapımı yiyecekler hazırladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, yiyeceklerin Karabük Gençlik Merkezindeki gençler ve gönüllü liderler ile yurtlardaki gönüllü personel tarafından hazırlandığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde özverili çalıştığını belirten Güven, "Size karşı takdirlerimizi her zaman belirtiyoruz. Amacımız ev yapımı olarak üretilen ürünleri sağlık çalışanlarıyla paylaşmak. Bizler sizlerin her zaman arkanızdayız." dedi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı da ürünleri hazırlayanlara teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının Kovid-19 sürecinde özveri gösterdiğini dile getiren Sarı, "Yaklaşık 10 aydır gece gündüz demeden salgınla mücadelede en ön safta yer alıyorlar. Onlar için ne yapsak az. " diye konuştu.

Öte yandan Gençlik Merkezince gün kapsamında Vali Fuat Gürel ve hayırsever iş insanlarının konuşmalarının yer aldığı "Karabük'ün Gönül Erleri" isimli kısa film hazırlandı.

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