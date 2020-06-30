  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karabük'te freni boşalan otomobil refüje çarptı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 20:09:14 -
Karabük'te freni boşalan otomobil refüje çarptı

KARABÜK (AA) - Karabük'te park edildikten sonra freninin boşalması sonucu hareket eden otomobil, refüje çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi'nde park halindeki 78 AAE 884 plakalı otomobil, freninin boşalması üzerine hareket etti.

Durumu fark eden vatandaşlar, otomobili durdurmaya çalıştı. Yaklaşık 100 metre ilerleyen otomobil, refüje çarparak durdu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, lastikleri patlayan ve hasar oluşan otomobilin sahibine yaklaşık 45 dakika ulaşamadı.

Koşarak geldiği olay yerinde aracını park ettiği yerde göremeyince şaşkınlık yaşayan Sadık Ö, polislere ne olduğunu sordu.

El frenini çektiğini savunan sürücü, otomobili park edip, berbere gittiğini söyledi.






Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı