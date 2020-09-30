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Aktüel Karabük'te FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon
Aktüel

Karabük'te FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon

Yeniakit Publisher
2020-09-30 19:49:57 -
Karabük'te FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon

KARABÜK (AA) - Karabük merkezli iki ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniversite yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün akademisyen yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem kişilerle operasyonel hatlar üzerinden irtibatları tespit edilen Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi K.T. ve Araştırma Görevlisi M.P. ile Uşak Üniversitesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Ö.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karabük ve Uşak'ta terörle mücadele şubesi ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Karabük'e getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan Ö.S. tutuklandı, K.T. ve M.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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