Karabük'te FETÖ sanığı tahliye edildi Karabük'te, FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanığın, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti.

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Özdemir ile avukatı katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Tahliyesine karar verildi Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığın, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti.

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