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Karabük'te FETÖ sanığı tahliye edildi

Karabük'te, FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanığın, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:47
Karabük'te FETÖ sanığı tahliye edildi

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Özdemir ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Tahliyesine karar verildi

Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığın, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:47
  1. Karabük
  2. FETÖ
  3. PDY
  4. tahliye

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