Karabük'te FETÖ sanığı tahliye edildi
Karabük'te, FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanığın, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti.27 Şubat 2019 Çarşamba 16:47
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Özdemir ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Tahliyesine karar verildi
Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığın, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti.
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